İzmir Çiğli'de kimya fabrikasında yangın: Müdahaleler sürüyor

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya işletmesinde saat 10.00 sularında yangın çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir Çiğli'de kimya fabrikasında yangın: Müdahaleler sürüyor
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İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya işletmesinde saat 10.00 sularında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yanma, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir kısmının etkisini aldı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünde yükselen yoğun duman, kentin birçok dağılımın gözlemlendi. İtfaiye ekiplerinin toptana müdahalesi sürüyor.

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