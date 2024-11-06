Araç muayene ücretlerine zam! 2025 tarifesi açıklandı

TÜİK sistemine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre %43,93 oranında yükseldi. 2025 yılındaki değişim olan yeniden değerleme oranı da bu artışla %43,93 olarak kesinleşti ve bu oran araç muayene ücretlerine yansımayacak.

2025 Yılı Muayene Ücretleri Belli Oldu

Açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025 yılında geçerli olacak araç muayene ücretleri şu şekilde:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet: 927,60 TL'den 1.335 TL'ye,

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar: 1.821,60 TL'den 2.622 TL'ye,

Otobüs, kamyon ve çekiciler: 2.462,40 TL'den 3.544 TL'ye yükselecek.

Bu Tarihlere Dikkat!

Muayene bitiş tarihi 2025 Ocak ayı olanlar, zamlı ücretlerden etkilenmek için 2024 Aralık ayında randevu alarak muayenelerini tamamlayabilirler. Ayrıca, muayene tarihindeki randevunun alınması da mümkün.