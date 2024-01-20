Sivas'ta deprem oldu! AFAD duyurdu

Sivas'ta deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 4,4 olduğunu duyurdu.

Sivas'ta deprem oldu! AFAD duyurdu
Sivas'ta deprem oldu! AFAD duyurdu

Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremden sonra herhangi bir olumsuz durum henüz bildirilmedi.

Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!Dünya
# Sivas # Sivas # deprem
Çok Okunanlar
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!
Azerbaycan 5 büyüklüğünde sallandı!
Artvin'de korkunç kaza!
Artvin'de korkunç kaza!
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Erdoğan'dan Hasan Akkuş'a Sert Tepki! "Utan, utan..."
Erdoğan'dan Hasan Akkuş'a Sert Tepki! "Utan, utan..."
Öne Çıkanlar NASA'da çalışan Filistinli mühendis Gazze'deki ailesine ulaşmaya çalışıyor! NASA'da çalışan Filistinli mühendis Gazze'deki ailesine ulaşmaya çalışıyor! Tuvaletten çıkarmayan acıya son! Tuvaletten çıkarmayan acıya son!