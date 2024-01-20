Sivas'ta deprem oldu! AFAD duyurdu
Sivas'ta deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 4,4 olduğunu duyurdu.
Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremden sonra herhangi bir olumsuz durum henüz bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-01-20
Saat:01:27:34 TSİ
Enlem:38.8275 N
Boylam:37.46944 E
Derinlik:5.33 km
Detay:https://t.co/MbATKRvk20@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi