Sivas'ta feci kaza! 8 kişi yaralandı

Sivas'ta kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı. Otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan kişiler hastanelere kaldırıldı. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Sivas'ta feci kaza! 8 kişi yaralandı
Sivas'ta feci kaza! 8 kişi yaralandı
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Sivas'ta trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı. Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SİVAS'TA FECİ KAZA

Sivas'ta feci kaza! 8 kişi yaralandı - Resim : 1

Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

A.U. yönetimindeki 58 ACN 983 plakalı otomobille D.B. idaresindeki 34 RCT 98 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.U, Y.E.K, A.K, F.Ç, H.Ç. ve D.B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas
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