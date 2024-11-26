Sivas'ta kar ve tipi hayatı felç etti! 645 köy yolu ulaşıma kapandı

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Sivas'ta da hayatı felç etti. Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 645 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden de konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, ulaşama kapanan 645 köy yolunda ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresi ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.