Sivas'ta Kaynak Tuzu Hasadı Devam Ediyor
Sivas'ta 200 yıllık tuzladan çıkarılan kaynak tuzu yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da satılıyor. Tuzlada yapılan yıllık üretim 1 buçuk tonu buluyor.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen yaklaşık bin 500 ton doğal kaynak tuzu iç ve dış piyasada alıcı buluyor.
Çakrı Tuzlası'ndaki 122 havuzda üretim yapılıyor. Tuzun hasat zamanı ise Haziran - Aralık ayları arasında.
İşletme Sahibi Ömer Yılmaz, üretilen tuzun hiç işlem görmeden paketlendiğini belirtti.
Zara'nın kaya tuzu doğallığı nedeniyle yoğun talep görüyor.