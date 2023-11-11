Sivas'ta Kaynak Tuzu Hasadı Devam Ediyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen yaklaşık bin 500 ton doğal kaynak tuzu iç ve dış piyasada alıcı buluyor.



Çakrı Tuzlası'ndaki 122 havuzda üretim yapılıyor. Tuzun hasat zamanı ise Haziran - Aralık ayları arasında.



İşletme Sahibi Ömer Yılmaz, üretilen tuzun hiç işlem görmeden paketlendiğini belirtti.



Zara'nın kaya tuzu doğallığı nedeniyle yoğun talep görüyor.



