Sivas'ta maden ocağında facia: Şantiye müdürü göçük altında kaldı!

Çaltı köyü sınırları içerisinde yer alan ve açık işletme usulüyle demir çıkarılan maden ocağında, sahadaki toprak kütlesinin aniden hareketlenmesi sonucu büyük bir göçük meydana geldi.

Açık alanda bulunan toprak yığınının kaymasıyla oluşan enkazın altında, işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan 66 yaşındaki S.Y. kaldı.

52 KİŞİLİK KURTARMA ORDUSU ZAMANLA YARIŞIYOR

Toprak altında kalan şantiye müdürünü kurtarmak için bölgede adeta bir can pazarı kuruldu. İhbarın hemen ardından olay mahalline çok sayıda arama kurtarma birimi yönlendirildi. Sivas ve çevre illerden gelen destekle birlikte operasyona toplam 52 personel katılıyor. Bölgedeki hummalı çalışmaya 16 AFAD uzmanı, 3 asayiş timi ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı destek veriyor.

Ayrıca arama faaliyetlerine Divriği ve Kangal belediyelerinin yanı sıra Erzincan'ın İliç belediyesinden gelen toplam 10 itfaiye ekibi de katılıyor. Komandoların da dahil olduğu ekipler, toprak yığınını kaldırarak S.Y.'ye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın saat 16.30 sıralarında meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, özel bir işletmeye ait sahada yaşanan kazanın detaylarına yer verildi. Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma birimlerinin süratle bölgeye intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."