Sivas’ta park halindeki araçta patlama: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sivas’ta park halindeki bir araçta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Sivas’ta park halindeki araçta patlama: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sivas’ta araç içerisinde meydana gelen patlamada 3 çocuk yaralandı.

Olay, Diriliş Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka araçta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Patlamada yaralanan E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y. (17) isimli çocuklara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan ikisinin ikiz oldukları öğrenilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Patlamanın araçta bulunan çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ACI HABER GELDİ

Sivas’ta park halindeki araçta meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Patlama sırasında araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar Emre Üzen (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y. (17) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Patlamada ağır yaralanan Emre Üzen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas patlama
