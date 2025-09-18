Sivas’ta park halindeki araçta patlama: 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Sivas’ta park halindeki bir araçta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sivas’ta araç içerisinde meydana gelen patlamada 3 çocuk yaralandı.

Olay, Diriliş Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka araçta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Patlamada yaralanan E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y. (17) isimli çocuklara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan ikisinin ikiz oldukları öğrenilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Patlamanın araçta bulunan çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas patlama
