Sivas’ta sel birçok köy yolunu ulaşıma kapattı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan sel bir çok köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler yolu açmak çalışma başlattı.



Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. Sel ile birlikte gelen balçık ve kaya parçaları ilçeye bağlı Kartalkaya, Yeşilöz, Karakek, Seydin Ali, Hacıyusuf, Durgunsu, Cesurlar ve Yeniköy köylerine giden yolu Kasımbeyli mevkiinde ulaşıma kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan sel ile birlikte bir aracın yol kenarına sürüklendiği ve ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.