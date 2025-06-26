Sivas’ta zehir tacirlerine darbe: 1 kilo 365 gram skunk ele geçirildi, 8 kişi gözaltında

Sivas’ta uyuşturucuya karşı yürütülen kapsamlı operasyonda 3’ü kadın 8 şüpheli yakalandı. Şarkışla ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 365 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas’ta zehir tacirlerine darbe: 1 kilo 365 gram skunk ele geçirildi, 8 kişi gözaltında
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermemekte kararlı. Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı bir çalışma yürütüldü.

Operasyonun kritik ayağı, Şarkışla ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında gerçekleşti. Polis ekipleri, şüphelendikleri iki otomobili durdurarak detaylı arama yaptı. Araçlarda yapılan kontrollerde, toplam 1 kilo 365 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti ile bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ünün kadın olduğu bilgisi de paylaşıldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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