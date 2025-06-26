İstanbul Valiliği'nden toplu alanlarda 'müzik' uyarısı: Gürültüye para cezası geliyor

İstanbul Valiliği, son dönemde artan gürültü şikayetlerine karşı dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Valilik açıklamasında, özellikle insanların topluca bulunduğu açık alanlarda, kişisel müzik yayın cihazlarıyla yüksek sesle müzik dinlenmesinin kamu düzenini ve çevreyi rahatsız ettiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TOPLU ALANLARDA KİŞİSEL MÜZİK CİHAZLARINA KISITLAMA

Valilik, meydanlar, duraklar, sahiller, plajlar ve toplu taşıma araçları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde bu tür davranışların önüne geçileceğini duyurdu. Kişisel cihazlarla yapılan kontrolsüz müzik yayınının, başkalarının huzurunu kaçırdığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır."