Skandal iddia: Polis baba çocuğa fiziksel müdahalede bulundu

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki Işık Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oynayan 6 yaşındaki iki çocuk arasında itişme yaşandı. Çocuklardan birinin babası olan polis memurunun, diğer çocuğa fiziki müdahalede bulunduğu ileri sürüldü.

Yaşanan olay çevrede tepkiye yol açtı.



ELAZIĞ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı ve polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı’nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır.”