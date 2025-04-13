Sobadan sızan gaz faciaya yol açtı: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde yaşanan olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazı 3 kişinin hayatına mal oldu. Aynı aileden 5 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Olay, Çolaklar Sokak’taki bir evde meydana geldi. Aile bireylerinden bir süredir haber alamayan yakınları durumu fark edip eve gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evdeki kişilerin hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, aynı aileden Fatma Arat, Zeynep Arat ve Emir Kağan Arat’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde gazdan etkilendiği tespit edilen diğer 2 kişi ise Antalya’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.