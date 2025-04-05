Sokak ortasında feci ölüm! Sahte alkol bir can daha aldı

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi'nde yer alan mobilya sanayi sitesi Siteler, bu sabah saatlerinde korkunç bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, alkol aldığı belirlenen iki kişi, Ereğli Sokak kesişiminde yürümekte zorlanarak durdu. Şahıslardan biri ayakta duramayacak hale gelerek bir anda yere yığıldı.

Olayı gören diğer şahıs, panikle yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı. Taksi ve dolmuşlara el eden kişi, yardım bulamayınca çaresizlik içinde kaldı. Bu esnada yere yığılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın sahte alkol tüketiminden öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Siteler esnafı Sedat Kamcı, olayın hemen ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamcı, "Sabah saat 10.30-11.00 arasında burada bir arkadaşım aradı beni. Bana burada bir olay olduğunu söyledi. Buna istinaden güvenlik kamerası kayıtları vardı bizde onları araştırdım. Sabah saat 05.30 civarlarında aşağı sokaktan yukarıya doğru iki ayakta zor duruyorlar. Sarhoşlar birazda birisi tam benim bulunduğum bölgede yatıyor kalıyor hareketsiz bir halde. Diğer arkadaş da ortada taksi çevirmeye çalışıyor, dolmuş çevirmeye çalışıyor. Fakat kimse durmuyor. Dolmuş da müşteri olduğunu düşünüyor herhalde. Başta yavaşlıyorlar akabinde bekleyen olmuyor" ifadelerini kullandı.