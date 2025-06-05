Sokak ortasında kurşun yağmuru: İş insanına İzmir'de silahlı saldırı!

Saldırı, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi’nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Fatih Fil, bir kişiyle birlikte sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu Fil’in bacağına iki kurşun isabet etti. Yaralanan Fil yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Fil’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.