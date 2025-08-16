Sokak savaş alanına döndü: Kılıç ve demir sopalar havada uçuştu

İnşaat işlerinde çalışan iki yabancı uyruklu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olmasıyla sokak adeta savaş alanına döndü.

Kavgada kılıç ve demir sopalar kullanılırken, 1 kişi yaralandı. Çevrede park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.