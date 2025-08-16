Sokak savaş alanına döndü: Kılıç ve demir sopalar havada uçuştu

Nevşehir’in Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak’ta yabancı uyruklu şahısların karıştığı kavga mahalleyi karıştırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sokak savaş alanına döndü: Kılıç ve demir sopalar havada uçuştu
Yayınlanma:

İnşaat işlerinde çalışan iki yabancı uyruklu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olmasıyla sokak adeta savaş alanına döndü.

Kavgada kılıç ve demir sopalar kullanılırken, 1 kişi yaralandı. Çevrede park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

🚦 Trafikte yeni dönem: Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek🚦 Trafikte yeni dönem: Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecekYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir kavga
Günün Manşetleri
Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi!
4 marka taklit-tağşiş listesine girdi
Pazar günü plan yapanlar dikkat
Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek
Gençler örgütün tuzağına böyle çekildi!
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı!
Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Pazar günü plan yapanlar dikkat Pazar günü plan yapanlar dikkat
Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme