Sokakta Korku Dolu Anlar Yaşandı! Havaya Rastgele Ateş Açtı

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 265 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerine gelen 3 arkadaş grubundan bir kişi yanında bulunan tabanca ile havaya ardı ardına ateş etti.

Sokakta Korku Dolu Anlar Yaşandı!

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, sokakta ateş eden şahısları aynı sokağın başında yakaladı.

Yakalanan ve tabancayı ateşlediği iddia edilen şahıslardan M.B., polis ekiplerine karakola gitmemek için uzun sure direndi. Şahıs bir sure sonra kelepçe takılarak polis ekiplerince karakola götürüldü.



Olay anı ise sokak üzerinde bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen 3 arkadaştan bir tanesinin elinde bulunan tabanca ile havaya rasgele ateş ederek ilerlediği görüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokağı araç trafiğine kapatarak incelemede bulundu. Yapılan incelemede 9 tane boş kovan bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.