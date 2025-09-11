Son dakika: Ankara Kalecik’te deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kalecik olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kalecik olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

