Son Dakika: Bolu'da deprem (Bolu depremi 15 Mart)

Bolu'da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce ve çok sayıda ilde hissedildi.

Son Dakika: Bolu'da deprem (Bolu depremi 15 Mart)
Bolu'da deprem /2023
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Bolu'da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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