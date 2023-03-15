Son Dakika: Bolu'da deprem (Bolu depremi 15 Mart)
Bolu'da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce ve çok sayıda ilde hissedildi.
Bolu'da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.