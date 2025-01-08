SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Kazayla ilgili açıklama geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde feci bir uçak kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Yenişehir Havaalanı oldu.

Edinilen bilgiye göre, özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 12.45 sıralarında pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı.

Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Valiliğinden de kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.