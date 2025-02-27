Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler

Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün yaşanan son depremler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Türkiye, deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülke olduğu için sık sık farklı büyüklüklerde depremler yaşanıyor. İşte 27 Şubat 2025’teki son depremler:

Bugün Saat 14:27'de Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında, 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 14.5 km derinlikte olduğunu bildirirken, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

Son Depremler Listesi

Tarih – Saat – Büyüklük – Yer – Derinlik (KM):

2025-02-27 14:27:54 – 3.0 – Marmara (Balıkesir) – 14.5 km

2025-02-27 04:04:38 – 2.8 – Antakya (Hatay) – 8.04 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremler hakkında anlık bilgileri ve güncellemeleri paylaşmaya devam ediyor. Depremin nerede olduğu ve büyüklüğü ile ilgili daha fazla ayrıntı için her iki kurumun resmi açıklamaları takip edilebilir.