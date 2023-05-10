Konya'da deprem (10 Mayıs 2023)

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü.

Konya'da deprem (10 Mayıs 2023)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Konya'da deprem oldu. Depremin merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Deprem yerin 3,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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