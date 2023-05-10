Konya'da deprem (10 Mayıs 2023)
Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Konya'da deprem oldu. Depremin merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü. Deprem yerin 3,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 9, 2023
KULU (KONYA) https://t.co/wNOWo0e0BW
10.05.2023, 02:14:49 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 3.4 km#Kandilli
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