Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son Dakika: Küçükçekmece’de fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bir fabrikada yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, olay yerinden çekilen videolarda patlama sesi duyuldu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

