Akdeniz açıklarında deprem: 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 6.6 kilometre derinlikte, saat 22.21’de kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 25 Kasım 2025 tarihinde saat 22.21’de kaydedildi.

AFAD’ın paylaştığı verilere göre sarsıntının merkez üssü Akdeniz olurken, depremin derinliği 6.6 kilometre olarak ölçüldü. Enlem 34.82944 kuzey, boylam 23.69306 doğu olarak kaydedildi.

