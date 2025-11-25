Aydın’da kız kardeşine şaka yapmak isterken gözaltına alınan genç tepki çekti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir kafede genç bir adamın kız kardeşine kurusıkı tabanca doğrultarak şaka yapması tepki çekti. Olay, Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerindeki bir kafede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran genç, silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Genç kız kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, olay anı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaydan sonra bir süre daha kafede oturan gençler, daha sonra mekândan ayrıldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan yoğun tepki geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kısa sürede M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö. ile kız kardeşinin savcılık ifadelerinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi. Genç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.