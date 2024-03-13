Sorgun YHT Garı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatarak, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında atılım yaptıklarını vurguladı.

Demiryolu hatlarının limanlara, havaalanlarına ve lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak, demiryollarını kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldıklarının altını çizen Uraloğlu, şunları ifade etti:

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

- 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttik ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu ise 8 bin 46 kilometreye çıkardık. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu ise 7 bin 142 kilometreye yükseldi. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’ncı Dünya’da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yolculuk yapan toplam yolcu sayısı 84 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor.