Sosyal medya dolandırıcılarına büyük darbe

Kahramanmaraş merkezli olarak Osmaniye ve Mersin’de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sosyal medya dolandırıcılarına büyük darbe
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını önlemek amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında M.A., G.G., A.G., S.T., H.K. ve A.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A., G.G., A.G. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.K., savcılık kararıyla serbest bırakılırken, A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlının ise hâlihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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