Tüyler ürperten olay! Evinde ölü bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ali Gölbaşı, evinde ölü olarak bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tüyler ürperten olay! Evinde ölü bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, ilçenin Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 

Ali Gölbaşı’nın yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Gölbaşı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemeler tamamlandıktan sonra Ali Gölbaşı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gölbaşı’nın ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.

Samsun’da acı olay! Epilepsi hastası kadın hayatını kaybettiSamsun’da acı olay! Epilepsi hastası kadın hayatını kaybettiYurt
5 araç birbirine girdi! 13 yaralı5 araç birbirine girdi! 13 yaralıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman
Günün Manşetleri
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Aleksandr Dugin'den çok önemli açıklamalar
AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye’ye geliyor
Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması
CHP'den MHP'ye "Öcalan ve DEM Parti" Desteği
TGB’den Polonez işçilerine tam destek
Suriyeliler geri dönüyor mu? Bakanlık açıkladı
Memur ve emeklilerden Hükümete çağrı
Asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan'dan ilk mesaj geldi!
Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması
Çok Okunanlar
Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
2025 Asgari ücret için ilk adım atıldı! 2025 Asgari ücret için ilk adım atıldı!
Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama