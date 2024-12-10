Tüyler ürperten olay! Evinde ölü bulundu

Olay, ilçenin Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Ali Gölbaşı’nın yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Gölbaşı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemeler tamamlandıktan sonra Ali Gölbaşı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gölbaşı’nın ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.