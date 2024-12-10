5 araç birbirine girdi! 13 yaralı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
5 araç birbirine girdi! 13 yaralı
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Olay, Sarı Hamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda gerçekleşti. Kazaya 2’si işçi servisi olmak üzere toplam 5 araç karıştı. Çarpışma sonucu araçlardaki 13 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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