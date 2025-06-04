Sosyal medya tuzağı! Sahte hesaplarla yüz binlerce lira dolandırdılar, 11 kişi tutuklandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan bir dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Kentte yaşayan G.Ö. isimli vatandaş, sosyal medya platformlarından kadın kıyafeti siparişi verdikten sonra dolandırıldığını bildirince, ekipler teknik ve fiziki takibe başladı.

Dolandırıcıların yüksek takipçili sahte sosyal medya hesapları açarak cazip ürünler sattığı izlenimi verdikleri, ancak ürün gönderilmediği tespit edildi. Şikayetçi müşteriler kendilerine ulaşınca ise iade süsü verilerek güven telkin edildi ve “kod gönderme” bahanesiyle banka hesaplarına erişildi.

TERS İŞLEM NUMARASIYLA BANKA HESAPLARI BOŞALTILDI

Dolandırıcıların kullandığı yöntem şaşkına çevirdi. Müşterilere "iade işlemi" yapılacağı bahanesiyle cep telefonlarına gelen bankacılık onay kodları istendi. Ardından çete üyeleri, "ters işlem yapılacak" yalanıyla mağdurları, kendilerine para havale etmeye ikna etti. Gerçekte ise dolandırıcılar, mağdurların banka hesaplarını boşalttı.

Kars’ta mağdur edilen G.Ö’nün hesabından bu yöntemle tam 150 bin TL çekildiği belirlendi. Dolandırıcıların, bu yolla elde ettikleri paraları kripto para platformları aracılığıyla yurtdışına aktardıkları tespit edildi.

DEV OPERASYONLA 22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaklaşık 3 ay süren titiz teknik ve fiziki takip sonucunda Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Sakarya ve Kars’ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona 30 ekip ve 120 personel katılırken, Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon sonucunda G.N., F.B., S.K., A.K., Ç.Ş.Ö., Ö.F.C., H.H., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., F.D., F.S., Y.B., O.P., M.O.Y., T.G.K., Y.T., T.N.K. ve T.B. gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda döviz ve yerli para ele geçirildi. Toplamda 24 bin dolar, 19 bin euro, 10 bin 400 lira, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i Kars’a getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 şüphelinin İstanbul ve Sakarya’daki işlemleri ise devam ediyor.