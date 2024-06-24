Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan kadın tutuklandı

Nevşehir'de, sosyal medyada kuzeni olduğu belirtilen 5 yaşındaki erkek çocuğa istismar görüntülerindeki kadın tutuklandı.

Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan kadın tutuklandı
Editör: Mert Sagit
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Sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerde yer alan D.Ö, tutuklandı. Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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