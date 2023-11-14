Sosyal Medyada Tavizsiz Mücadele
Sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk kişilere izin verilmiyor. Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın milli ve manevi değerlerine hakaret eden 79 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlere hakaret eden hesaplara yönelik çalışma başlattı.
Son 1 ay içerisinde sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığı bildirildi.
Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda yapılan 1 milyardan fazla paylaşım incelendi.
Paylaşım yapan hesapların yüzde 27'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen sahte hesaplar olduğu ortaya çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığı bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.