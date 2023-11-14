Sosyal Medyada Tavizsiz Mücadele

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlere hakaret eden hesaplara yönelik çalışma başlattı.



Son 1 ay içerisinde sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığı bildirildi.



Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda yapılan 1 milyardan fazla paylaşım incelendi.

Paylaşım yapan hesapların yüzde 27'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen sahte hesaplar olduğu ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.