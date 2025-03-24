Su kaynakları tükeniyor: Göller çekiliyor, su kıtlığı kapıda

Kentlerde suyun tasarruflu kullanımı her zamankinden daha önemli hale geldi. Uzmanlar, su kayıplarının önüne geçebilmek için su hasadı yapacak sistemlerin kurulması gerektiğini vurguluyor.

"Suyun hasat edilmesi oldukça kritik. Yağmur suyu hasadı yapmalıyız. Evlerde buna yönelik altyapılar zorunlu hale gelmeli. İlerleyen yıllarda suya duyulan ihtiyaç katlanarak artacak. Bu sebeple evlerde, büyük kentlerde sarnıçlar ve yer altı barajları gibi depolama yöntemleri uygulanmalıdır. Yağmur suları kanalizasyonlara gitmemeli. Bu sayede sellerin ve orman yangınlarının önüne geçebiliriz."

Tarımda kullanılan yanlış sulama yöntemleri, su israfına yol açan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, tarımda su kullanımının iklime göre planlanması gerektiğini belirtiyor

"Tarımda kullanılan suyun yüzde 80’i israf ediliyor. Bu oran, su kanunu ve bilimsel yöntemlerle yüzde 40’a indirilebilir. Böylece su kıtlığı yaşayan ülkelerden, su zengini ülkelere dönüşebiliriz. Çünkü sadece tarımda değil, diğer alanlarda da suyumuzun yüzde 50’si israf edilmektedir. Şehirlerimizi iklim koşullarına göre yeniden yapılandırmalıyız. Eğer iklimimiz kuraksa sulak tarıma son verilmelidir."

Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, su kirliliğine de dikkat çekerek, temiz ve güvenli su için daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

"Ülkemizde su, aşırı derecede kirletiliyor. Suyu kirletmek, gıdayı kirletmek, yaşamı kirletmek demektir. Ayrıca doğacak çocukları da kirletmiş oluyoruz. Bu nedenle suyu kirletenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Dr. Erol Kesici, suyun korunması ve tek elden yönetilmesi için bir “Su Kanunu” çıkarılması gerektiğini vurguladı.