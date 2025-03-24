Su kaynakları tükeniyor: Göller çekiliyor, su kıtlığı kapıda

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Burdur Gölü son 54 yılda yüzde 47 oranında küçülürken, dünyaca ünlü Salda Gölü'nün yüzey alanında son 5 yılda yüzde 8'lik bir azalma yaşandı.

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Su kaynakları tükeniyor: Göller çekiliyor, su kıtlığı kapıda
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Kentlerde suyun tasarruflu kullanımı her zamankinden daha önemli hale geldi. Uzmanlar, su kayıplarının önüne geçebilmek için su hasadı yapacak sistemlerin kurulması gerektiğini vurguluyor.

"Suyun hasat edilmesi oldukça kritik. Yağmur suyu hasadı yapmalıyız. Evlerde buna yönelik altyapılar zorunlu hale gelmeli. İlerleyen yıllarda suya duyulan ihtiyaç katlanarak artacak. Bu sebeple evlerde, büyük kentlerde sarnıçlar ve yer altı barajları gibi depolama yöntemleri uygulanmalıdır. Yağmur suları kanalizasyonlara gitmemeli. Bu sayede sellerin ve orman yangınlarının önüne geçebiliriz."

Tarımda kullanılan yanlış sulama yöntemleri, su israfına yol açan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, tarımda su kullanımının iklime göre planlanması gerektiğini belirtiyor

"Tarımda kullanılan suyun yüzde 80’i israf ediliyor. Bu oran, su kanunu ve bilimsel yöntemlerle yüzde 40’a indirilebilir. Böylece su kıtlığı yaşayan ülkelerden, su zengini ülkelere dönüşebiliriz. Çünkü sadece tarımda değil, diğer alanlarda da suyumuzun yüzde 50’si israf edilmektedir. Şehirlerimizi iklim koşullarına göre yeniden yapılandırmalıyız. Eğer iklimimiz kuraksa sulak tarıma son verilmelidir."

 Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, su kirliliğine de dikkat çekerek, temiz ve güvenli su için daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti.

"Ülkemizde su, aşırı derecede kirletiliyor. Suyu kirletmek, gıdayı kirletmek, yaşamı kirletmek demektir. Ayrıca doğacak çocukları da kirletmiş oluyoruz. Bu nedenle suyu kirletenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

 Dr. Erol Kesici, suyun korunması ve tek elden yönetilmesi için bir “Su Kanunu” çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Su ancak Su Kanunu tarafından korunabilir. Su Kanunu çıkarıldığında, su tek elden yönetilecek, bilimsel verilere dayalı bir şekilde uygulanacak ve merkezi bir denetim ile tüm alt birimlerde denetim sağlanacaktır. Yetki tek elde toplanmalıdır. Bunun başka bir yolu yoktur."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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