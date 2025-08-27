Su kesintisi 15 saat sürecek: Uyarı yapıldı!

ASKİ’nin bilgilendirmesine göre, 26 Ağustos Salı günü saat 21.00’den 27 Ağustos Çarşamba saat 09.00’a kadar Gölbaşı Yaylabağ Mahallesi ve Polis Akademisi Yerleşkesi’nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Öte yandan, Keçiören’in bazı mahallelerinde 27 Ağustos sabahı başlayan kesintinin 28 Ağustos gece yarısına kadar süreceği bildirildi. Yenimahalle’de ise yaklaşık 15 saatlik kesinti planlanıyor.

ASKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için web sitesi ve SMS bilgilendirme sisteminden kesinti saatlerini takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.