Su kesintisi uyarısı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi duyurdu. Belediye tarafından su kesintisi uyarısı yapıldı. O ilçede yaşayan vatandaşlar dikkat. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Su kesintisi uyarısı yapıldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesi için su kesintisi uyarısı yapıldı. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre su kesintisi ne zamana dek sürecek? Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinin tamamı, Sakarya Mahallesi Esenli sokak ve çevresinde sürecek su kesintisi uyarısı hakkındaki merak edilenler aşağıda yer alıyor.

SU KESİNTİSİ UYARISI

Su kesintisi uyarısı yapıldı - Resim : 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından bakım yapılacağı için Yıldırım ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinin tamamı, Sakarya Mahallesi Esenli sokak ve civarında 23 Ekim 2024 tarihinde saat 20:00 ile 24 Ekim 2024 tarihi 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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