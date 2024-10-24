Eminönü Bursa feribotunda bomba ihbarı

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan feribotta bomba ihbarı üzerine 380 yolcu polis tarafından tahliye edilirken, köpekle arama yapıldı. Yapılan arama sonucu ihbar asılsız çıkarken, sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Eminönü Bursa feribotunda bomba ihbarı
Eminönü Bursa feribotunda bomba ihbarı
Yayınlanma: Güncellenme:

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İçerde bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye sonrası polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

BOMBA İHBARI

Eminönü Bursa feribotunda bomba ihbarı - Resim : 1

İhbar nedeniyle 19.30’da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildiği öğrenildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildiMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bomba eminönü bursa
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal canlı yayını
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına küresel tepkiler
İzmir’de uyuşturucu operasyonu
Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması
Erdoğan ve Putin BRICS’te buluştu
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu
TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehitler ve yaralılar var TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehitler ve yaralılar var