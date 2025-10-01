Su krizi derinleşiyor: Kesintiler başlayacak, işte etkilenecek yerler!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı kesintiler şu ilçelerde sürecek:

Karşıyaka

Çiğli

Bayraklı

Menemen

Gaziemir

Bornova

Menderes

Buca

Karabağlar

Balçova

Konak

Narlıdere

Güzelbahçe

Kesintiler, ilçeler iki gruba ayrılarak dönüşümlü şekilde uygulanacak.

6 AĞUSTOS’TA BAŞLADI, SIKLIĞI ARTIRILDI

Kentte 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren iki günde bir uygulanmaya başlandı. Yetkililer, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle planlı kesintilerin Ekim ayında da süreceğini bildirdi.