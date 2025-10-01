Su krizi derinleşiyor: Kesintiler başlayacak, işte etkilenecek yerler!
İzmir’de Ağustos ayında başlayan planlı su kesintilerinin Ekim ayında da devam edeceği açıklandı. Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan kesintiler, toplam 13 ilçede iki günde bir gerçekleştirilecek.
Yayınlanma:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı kesintiler şu ilçelerde sürecek:
Karşıyaka
Çiğli
Bayraklı
Menemen
Gaziemir
Bornova
Menderes
Buca
Karabağlar
Balçova
Konak
Narlıdere
Güzelbahçe
Kesintiler, ilçeler iki gruba ayrılarak dönüşümlü şekilde uygulanacak.
6 AĞUSTOS’TA BAŞLADI, SIKLIĞI ARTIRILDI
Kentte 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren iki günde bir uygulanmaya başlandı. Yetkililer, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle planlı kesintilerin Ekim ayında da süreceğini bildirdi.