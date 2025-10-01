Sarıyer’de yurt faciası: Genç öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsü içinde yer alan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu’nda 30 Eylül günü korkunç bir olay meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sarıyer’de yurt faciası: Genç öğrenci hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Üniversitenin Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk, bilinmeyen bir nedenle kaldığı yurdun 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Diğer öğrencilerin sesleri duyması üzerine yurdun zeminine baktıklarında Tuluk’un hareketsiz şekilde yerde yattığını gördükleri bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Tuluk'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç öğrencinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tuluk’un cenazesi, bugün Antalya Kepez’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJI

Olayın ardından İTÜ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir. Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İTÜ Ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Dolar ve Euro bugün ne kadar? 1 Ekim güncel döviz kurlarıDolar ve Euro bugün ne kadar? 1 Ekim güncel döviz kurlarıEkonomi
Online siparişte devrim: Esnaf birleşti, büyük firmalara rakip geliyor!Online siparişte devrim: Esnaf birleşti, büyük firmalara rakip geliyor!Yurt
Yurt hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
o tarihten sonra kullanılmayacak!
Gazze’ye yardım filosunda gergin saatler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı
"Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"
“Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Çok Okunanlar
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları
1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar? 1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım