Sarıyer’de yurt faciası: Genç öğrenci hayatını kaybetti

Üniversitenin Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk, bilinmeyen bir nedenle kaldığı yurdun 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Diğer öğrencilerin sesleri duyması üzerine yurdun zeminine baktıklarında Tuluk’un hareketsiz şekilde yerde yattığını gördükleri bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Tuluk'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç öğrencinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tuluk’un cenazesi, bugün Antalya Kepez’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJI

Olayın ardından İTÜ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir. Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İTÜ Ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”