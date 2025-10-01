Online siparişte devrim: Esnaf birleşti, büyük firmalara rakip geliyor!

TESK’in desteğiyle hayata geçirilecek platformlar sayesinde esnaf, ürünlerini düşük komisyon oranlarıyla satabilecek, restoranlar ise yemek siparişlerini tamamen komisyonsuz gönderebilecek.

ESNAFA İNTERNET ORTAMINDA GÖRÜNÜRLÜK

Milliyet Gazetesi’nden Mithat Yurdakul’un haberine göre, www.rehberegir.com sitesi üzerinden vatandaşlar eğitimden sağlığa, kiralama hizmetlerinden tamir ustalarına kadar aradığı esnafı kolayca bulabilecek. Esnaf da kendini tanıtabilecek, müşteri çekmek için kampanyalar düzenleyebilecek. Vatandaşlar ayrıca araç transferi, temizlik hizmetleri ve tatil turları gibi hizmetlere de platform üzerinden ulaşabilecek.

KOMİSYONLAR TAMAMEN KALDIRILIYOR

www.esnafyemek.com ise restoran ve benzeri işletmelerin komisyonsuz hizmet verebildiği bir yemek sipariş platformu olarak faaliyet gösterecek. Bu sayede yemek platformlarının aldığı yüksek komisyonların yemek fiyatlarına yansımasının önüne geçilecek. Protokol kapsamında esnaf ve sanatkârlar platformlara ücretsiz kayıt olabilecek, kendi mağazalarını açabilecek ve büyük e-ticaret sitelerine kıyasla daha düşük komisyon oranları ile kazançlarını koruyabilecek. Ortak kampanyalar, sosyal medya tanıtımları ve dijital pazarlama faaliyetleri ile esnafa ek görünürlük sağlanacak.

GÜVENLİ ÖDEME VE GELİŞMİŞ RAPORLAMA SİSTEMİ

Platformlar, sanal mağaza altyapısına sahip olacak ve büyük e-ticaret sitelerinde olduğu gibi güvenli ödeme sistemi sunacak. Ayrıca kargo ve lojistik entegrasyonu, müşteri profili bilgileri, satış raporları, müşteri davranış analizleri ve performans ölçümleri gibi temel raporlama araçlarına da esnaf ücretsiz erişebilecek.