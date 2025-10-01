Dolar ve Euro bugün ne kadar? 1 Ekim güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başladı ve 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. ABD’de federal hükümetin yeni mali yıl öncesi Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapanması, piyasalarda belirsizliği artırdı.

Dün 41,5620-41,5900 bandında hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850’den tamamladı. Bugün saat 09.10 itibarıyla Dolar/TL 41,5910 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9320’den, Sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 56,0450’den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Belirsizlik piyasaları etkiliyor

Analistler, federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika adımlarına dair belirsizliği artıracağını belirtiyor. Özellikle cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikmesi, yatırımcı kararları üzerinde etkili olabiliyor. Federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD ekonomisinin büyümesinin olumsuz etkilenebileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in Ekim ve Aralık aylarındaki toplantılarda faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor. 2026 yılında bankanın iki faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

