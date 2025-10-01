1 Ekim 2025 AFAD güncel depremler listesi: Nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Deprem kuşağında yer alan ülkede yaşayanlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
1 Ekim 2025 AFAD güncel depremler listesi: Nerede deprem oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:

1 Ekim 2025 itibarıyla Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem bilgilerine göre Türkiye’nin çeşitli illerinde depremler hissedildi. Haberimizde, deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bugün meydana gelen depremler (1 Ekim 2025):

Tarih: 01-10-2025
Saat: 06:59:38
Büyüklük: 1.8
Yer: Simav, Kütahya
Derinlik: 10.42 km

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntıları ve yakın zamanda meydana gelen depremleri bültenler aracılığıyla takip edebilir.

Kongo eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildiKongo eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildiDünya
Karayollarında çalışmalar devam ediyor: Sürücülerin dikkat etmesi gereken yollarKarayollarında çalışmalar devam ediyor: Sürücülerin dikkat etmesi gereken yollarYurt
deprem son dakika
Günün Manşetleri
o tarihten sonra kullanılmayacak!
Gazze’ye yardım filosunda gergin saatler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı
"Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"
“Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Çok Okunanlar
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları
1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar? 1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım