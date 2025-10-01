1 Ekim 2025 AFAD güncel depremler listesi: Nerede deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Deprem kuşağında yer alan ülkede yaşayanlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.
1 Ekim 2025 itibarıyla Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem bilgilerine göre Türkiye’nin çeşitli illerinde depremler hissedildi. Haberimizde, deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bugün meydana gelen depremler (1 Ekim 2025):
Tarih: 01-10-2025
Saat: 06:59:38
Büyüklük: 1.8
Yer: Simav, Kütahya
Derinlik: 10.42 km
Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntıları ve yakın zamanda meydana gelen depremleri bültenler aracılığıyla takip edebilir.