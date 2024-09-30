Sulama kanalında çürümüş erkek cesedi bulundu

Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yürüyüş yapan vatandaşlar kanalda bir ceset fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi kanal içerisinden çıkardı.

Çürümeye başlamış olan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda detaylar netleşecek.