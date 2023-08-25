Sular çekiliyor! Adnan Menderes Barajı alarm veriyor

Son yıllardaki kuraklıktan nasibini alan Adnan Menderes Barajı’nın çekilen suları endişelendirirken barajda sadece canlıların hayatını idame ettirecek kadar su miktarı kaldı.



Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm vermeye başladı.

ADNAN MENDERES BARAJI ALARM VERİYOR!

Aydın genelinde etkili olan yaz yağmurları ise adeta buhar olup uçtu. İl genelindeki önemli barajlardan olan Çine Adnan Menderes Barajı’nın bomboş görüntüsü ise çiftçileri endişelendiriyor. Sulama, elektrik üretimi ve taşkın koruma amaçlı yapılan, 136,50 metrelik temel yüksekliği ile Avrupa’da 1.’si, dünyada 5. sırada yer alan Çine Adnan Menderes Barajı, 380 milyon metreküp rezervuar hacmi ile bölge çiftçisinin en büyük sulama kaynaklarından birisi idi.

22 bin 358 hektar alanın sulanmasını sağlayan ve 9 bin 100 hektarlık tarım arazisini taşkından koruyan barajda, su seviyesinin düşmesi ile birlikte tehlike çanları çalıyor.



Çine Adnan Menderes Barajı’nda 10 Temmuz 2023 verilerine göre yüzde 32 olan doluluk oranının sulama sezonu ile birlikte daha da düştüğü görülürken, çiftçiler kışın yeteri kadar yağış olmaması halinde barajların dolmayacağını ve ciddi bir kuraklığın üreticileri beklediğini belirtti.





“Maalesef o görüntü kalmadı”

Barajın dolu olduğu günlerdeki manzarasının ayrı bir güzel olduğunu ve artık o eski görüntülerin kalmadığını ifade eden vatandaşlardan Ayhan Öztürk; “3-4 sene önce doluydu ama uzun zamandır dolmuyor. Malum kışlarımız pek iyi geçmiyor. Yağış olmadığı için. Hem sulama hem de elektrik üretimi için kullanılıyor burası. Barajımızda sular azaldı. İnşallah kışımız iyi geçer de dolar. Burası doluyken çok güzeldi. Özellikle manzarası çok güzeldi. Aynı deniz havası gibi olurdu. Artık maalesef o görüntü kalmadı” dedi.



Daha önce doluluk oranının bu kadar düştüğünü hiç hatırlamadığını ifade eden vatandaşlardan İhsan İzgüt ise “Bu sene çok kuraklık geçti. Barajda doluluk kalmadı. Yüzde 10-15 civarında ancadır bence. Daha önce böyle düştüğünü hiç hatırlamıyorum. Burası enerji üretiyor, ikinci baraja salınıyor su. O yüzden de burada su baya düştü. Sulama için sular yeni yapılan barajda tutuluyor. Artık oradan sulama yapılacak. Burası elektrik üretmek için kullanılacak. Sulama barajında su var ama burası bitti” dedi.