Sultanbeyli'de ilginç kaza! Otomobille kanala düştü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kullandığı otomobille yüksekten kanala düştü.

Sultanbeyli'de ilginç kaza! Otomobille kanala düştü
Son Güncelleme:

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ilginç bir trafik kazası yaşandı. Kazanın adresi Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi oldu. Yolda seyir halinde ilerleyen İbrahim Yuşa S'nin kullandığı 20 HK 555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 3 metre yükseklikten kanala düştü.

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İbrahim Yuşa S, kazanın ardından otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kaza sonucu yara almazken araçta hasar oluştu.

Ekipler otomobili bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?Bilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sultanbeyli # trafik kazası
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Öne Çıkanlar Azerbaycan'ın AntiTerör Operasyonunun Ayrıntıları! | Yakup Aslan Azerbaycan'ın AntiTerör Operasyonunun Ayrıntıları! | Yakup Aslan 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu?