Sultanbeyli'de ilginç kaza! Otomobille kanala düştü
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kullandığı otomobille yüksekten kanala düştü.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ilginç bir trafik kazası yaşandı. Kazanın adresi Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi oldu. Yolda seyir halinde ilerleyen İbrahim Yuşa S'nin kullandığı 20 HK 555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 3 metre yükseklikten kanala düştü.
Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İbrahim Yuşa S, kazanın ardından otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kaza sonucu yara almazken araçta hasar oluştu.
Ekipler otomobili bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı