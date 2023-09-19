Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılabiliyor detaylı bir şekilde araştırdık. Whatsapp yakın zamanda çok önemli bir özellik yayınladı! Tıpkı Telegram'da olduğu gibi kullanıcılarının Kanallar oluşturarak duyurular yapabilmelerini sağlayacak olan bu yeni özellik birçok kişi tarafından bekleniyordu. Aynı zamanda bu özelliği istemeyerek silmeye çalışanda bir sürü kişi var. Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!

WHATSAPP KANAL ÖZELLİĞİ SİLME İŞLEMİ

Whatsapp'ın yakın zamanda çıkardığı yeni özelliği olan Kanallar birçok kullanıcı tarafından beğenilse de aynı zamanda birçok kişi tarafından da beğenilmedi. Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır gelin inceleyelim. Aşağıdaki yönergeyi takip ederek Whatsapp'ta kanallar nasıl kapatılır öğrenebilirsiniz.

Öncelik Whatsapp uygulamasını açın

uygulamasını açın Ardından sağ üst köşedeki dik konumda bulunan üç noktaya tıklayın

tıklayın Devamında en aşağıda bulunan ayarlar bölümüne dokunun

bölümüne dokunun Bu kısımdan hesap isimli bölümü bulun ve dokunun

bulun ve dokunun Eğer sizde bu bölüm açıksa hesap güvenliği isimli bir yer göreceksiniz. Oraya tıklayın.

isimli bir yer göreceksiniz. Oraya tıklayın. Bu kısımda beta özellikleri yazan yere dokunun

yazan yere dokunun Bu kısımdan kanalların betasını kaldır diyerek kaldırabilirsiniz

Eğer sizde yukarıdaki bölümler çıkmadıysa rehberimizin devamında farklı çözümlerden de bahsettik.

WHATSAPP'TA KANALLAR NASIL KAPATILIR?

Bazı telefonlarda yukarıda adım adım anlattığımız yöntem işe yaramamaktadır. Bu sebeple alternatif bir yöntemimiz bulunmakta. Bu yöntemin mantığına bakacak olursak sorunu kökten çözüyor diyebiliriz. Whatsapp'ın beta özellikleri için gelen yeni güncellemesini kaldırarak Kanallar özelliğinin sizde kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Ancak burada ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Bu çözüm kalıcı değil. Whatsapp eninde sonunda size bu güncellemeyi yaptıracaktır. Belki bu 1 ay belki 1 yıl sürer. Çünkü uygulamalara güncelleme geldikçe çok eski sürümler kullanımdan kaldırılmaktadır.

WHATSAPP KANALLAR NEDİR? NE İŞE YARAR?

Whatsapp yeni aldığı kararla bir güncelleme getirdi. Henüz beta sürümünde sunduğu bu güncelleme sayesinde kullanıcılar Whatsapp'ta kanallar oluşturabilecek. Bu kanallar üzerinden binlerce belki de milyonlarca kişiye duyurular yapılabilecek. Bildiğiniz üzere topluluk özelliğinde 5000 kişilik bir sınırlama vardı. Kanallar özelliğini Telegram'da bulunan kanallara benzetebilirsiniz.