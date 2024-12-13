Şüpheliyi kovalayan polis memuru çatıdan düştü

Samsun'da bir polis memuru operasyon düzenledikleri bir evde kaçan şahsı yakalamak isterken yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek yaralandı.

Sude İnak Sude İnak
Şüpheliyi kovalayan polis memuru çatıdan düştü
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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri takibe aldıkları şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.

Şüpheli şahıs evin çatısından kaçtı.

Bu sırada kaçan şahsın peşine düşen Yunus polislerinden A.E. (40), bir işyerinin çatısında bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması sonucu yaklaşık 4,5 metreden iş yerinin içine düştü.

Yaralanan polis, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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