Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verildi:
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam"
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"
Kaynak: TRT Haber