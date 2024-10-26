Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"

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Kaynak: TRT Haber

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