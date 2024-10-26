Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"