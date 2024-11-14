Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih yaklaştı: Cezası var

Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen vatandaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek.

Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

Yıl sonuna dek vatandaşlar 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebilecek.

Sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmemesi halinde 2025 yılında indirimli tutardan vatandaş faydalanamayacak

Ayrıca vatandaşlar eski tip sürücü belgeleri ile araç kullanamayacak. Eski tip sürücü belgesi geçersiz duruma gelecek. Eski sürücü belgeleri ile araç kullandığında ceza işlemi uygulanacak.

Vatandaşların sağlık raporu alarak randevularına gelmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, yıl sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla bir an önce belgelerin yenilenmesini tavsiye etti.

İNDİRİMLİ YENİLEME FIRSATI

Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine sahip olabiliyor.

Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.

Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediğini ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.