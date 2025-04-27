Sürücüler dikkat! Bu yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kara yollarında ulaşım birçok noktada kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin hem trafik işaretlerine hem de işaretçilere uyması büyük önem taşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! Bu yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

KIRIKKALE-KONYA YOLUNDA TRAFİK TEK YÖNDEN KONTROLLÜ AKIYOR

Kırıkkale-Konya yolunun Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisindeki 28-33. kilometreleri arasında süren toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle, Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü bir şekilde devam ediyor.

SAKARYA-BİLECİK YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımı diğer istikametten çift yönlü olarak sağlıyor.

KELKİT-ERZİNCAN YOLUNDA DOLGU ÇALIŞMALARI

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerinde yol gövdesinde meydana gelen çökme nedeniyle dolgu çalışmaları devam ediyor. Sürücülerden, bölgedeki uyarı işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARI EMİRDAĞ-ÇAY YOLUNDA ETKİLİ

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.

KAYSERİ İSTİKAMETİNDE ŞERİT DARALTILDI

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde süren menfez yapım çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde şerit daraltması yapıldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde devam ediyor.

AKÇADAĞ-ELAZIĞ YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM

Akçadağ-İYA ile Elazığ-Malatya il sınırı arasındaki 3-6. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü geçiş sağlanıyor.

İNEGÖL-BOZÜYÜK YOLU KISMEN TRAFİĞE KAPALI

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA FİBER OPTİK ÇALIŞMASI VAR

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

AKSEKİ-İBRADI YOLUNDA PATLATMALI ÇALIŞMA

Akseki-İbradı yolunun 30-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla yolun trafiğe kapatılmasına neden oluyor. Bu saatlerde ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı üzerinden devam edecek.

iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon: 51 kişi gözaltındaiBB soruşturmasında 3 ilde operasyon: 51 kişi gözaltındaYerel Yönetimler

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt
Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da artçılar devam edecek mi?
Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam!
Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Meteoroloji 50 ili uyardı
Doğu Perinçek, Önder'le görüşmesini anlattı
Çok Okunanlar
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Piyasalarda altın alarmı Piyasalarda altın alarmı
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!
Kanada'da can pazarı Kanada'da can pazarı
Futbol camiası yasta Futbol camiası yasta