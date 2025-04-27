Sürücüler dikkat! Bu yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

KIRIKKALE-KONYA YOLUNDA TRAFİK TEK YÖNDEN KONTROLLÜ AKIYOR

Kırıkkale-Konya yolunun Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisindeki 28-33. kilometreleri arasında süren toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle, Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü bir şekilde devam ediyor.

SAKARYA-BİLECİK YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımı diğer istikametten çift yönlü olarak sağlıyor.

KELKİT-ERZİNCAN YOLUNDA DOLGU ÇALIŞMALARI

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerinde yol gövdesinde meydana gelen çökme nedeniyle dolgu çalışmaları devam ediyor. Sürücülerden, bölgedeki uyarı işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARI EMİRDAĞ-ÇAY YOLUNDA ETKİLİ

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.

KAYSERİ İSTİKAMETİNDE ŞERİT DARALTILDI

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde süren menfez yapım çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde şerit daraltması yapıldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde devam ediyor.

AKÇADAĞ-ELAZIĞ YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM

Akçadağ-İYA ile Elazığ-Malatya il sınırı arasındaki 3-6. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü geçiş sağlanıyor.

İNEGÖL-BOZÜYÜK YOLU KISMEN TRAFİĞE KAPALI

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA FİBER OPTİK ÇALIŞMASI VAR

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

AKSEKİ-İBRADI YOLUNDA PATLATMALI ÇALIŞMA

Akseki-İbradı yolunun 30-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla yolun trafiğe kapatılmasına neden oluyor. Bu saatlerde ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı üzerinden devam edecek.