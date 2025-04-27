Sürücüler dikkat! Bu yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kara yollarında ulaşım birçok noktada kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin hem trafik işaretlerine hem de işaretçilere uyması büyük önem taşıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
KIRIKKALE-KONYA YOLUNDA TRAFİK TEK YÖNDEN KONTROLLÜ AKIYOR
Kırıkkale-Konya yolunun Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisindeki 28-33. kilometreleri arasında süren toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle, Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü bir şekilde devam ediyor.
SAKARYA-BİLECİK YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sakarya-Bilecik yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımı diğer istikametten çift yönlü olarak sağlıyor.
KELKİT-ERZİNCAN YOLUNDA DOLGU ÇALIŞMALARI
Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerinde yol gövdesinde meydana gelen çökme nedeniyle dolgu çalışmaları devam ediyor. Sürücülerden, bölgedeki uyarı işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.
DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ ÇALIŞMALARI EMİRDAĞ-ÇAY YOLUNDA ETKİLİ
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerindeki Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.
KAYSERİ İSTİKAMETİNDE ŞERİT DARALTILDI
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde süren menfez yapım çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde şerit daraltması yapıldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde devam ediyor.
AKÇADAĞ-ELAZIĞ YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM
Akçadağ-İYA ile Elazığ-Malatya il sınırı arasındaki 3-6. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü geçiş sağlanıyor.
İNEGÖL-BOZÜYÜK YOLU KISMEN TRAFİĞE KAPALI
İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
TRABZON-MAÇKA YOLUNDA FİBER OPTİK ÇALIŞMASI VAR
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik altyapı çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
AKSEKİ-İBRADI YOLUNDA PATLATMALI ÇALIŞMA
Akseki-İbradı yolunun 30-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla yolun trafiğe kapatılmasına neden oluyor. Bu saatlerde ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı üzerinden devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı